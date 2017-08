Van Hooijdonk: ‘Van Persie zal de rol van stand-in moeten gaan vervullen’

Giovanni van Bronckhorst meldde zaterdag na het winnen van de Johan Cruijff Schaal dat Feyenoord zich mogelijk nog zal versterken met een aanvaller. De oefenmeester heeft de hoop op de komst van Robin van Persie nog niet opgegeven. "Daar is nog geen streep door gezet. Er wordt veel over geschreven, maar momenteel is er geen nieuws", zo gaf Van Bronckhorst te kennen.

Pierre van Hooijdonk rekent nog op de terugkeer van Van Persie. "Ik denk wel dat dat gaat gebeuren, maar je moet niet denken dat Van Persie de vervanger wordt van Dirk Kuyt", zo vertelt de oud-aanvaller van onder meer Feyenoord in gesprek met de NOS. "Van Persie zal de rol van stand-in moeten gaan vervullen van Nicolai Jörgensen. Want dat is in mijn ogen de enige positie waar hij kan spelen."

De zaakwaarnemer van Van Persie liet een week geleden doorschemeren dat een rentree in De Kuip momenteel niet aan de orde is. "De nieuwe trainer (Aykut Kocaman, red.) is vanaf het begin erg positief over Robin en heeft niet de intentie om hem te laten gaan", zo zei zaakwaarnemer Kees Vos tegen De Telegraaf. "Daarom is een transfer naar een andere club niet aan de orde deze periode."