Oranje Leeuwinnen feestelijk onthaald: ‘Ik denk dat ik straks hier rimpels heb’

De vrouwen van het Nederlands elftal werden maandagavond gehuldigd in Utrecht na de historische EK-winst. De ploeg van Sarina Wiegman maakte een korte boottocht door Utrecht en kreeg een groots onthaal in een vol Park Lepelenburg voor zo'n 12.500 fans. Kika van Es straalt na afloop in gesprek met Omroep Brabant. "Dit is echt zo geweldig."

"Er komt zoveel op ons af, dat is echt super", vertelt de verdedigster. "Het mooiste moment? Dat je hier aankomt met de boot. Als je ziet hoeveel mensen aan de gracht staan... en dan heb je het nog niet over de mensen die er allemaal zijn als je het podium op komt." Op het podium werden de spelers een voor een naar voren geroepen en toegejuicht. Aanvoerster Mandy van den Berg sprak de menige toe.

"Lieve supporters van Nederland, dit hadden we alleen maar mogen dromen. Om hier te staan als winnaars, met jullie erbij. Wij hebben genoten van een fantastisch toernooi, maar vooral van jullie support. Dank jullie wel", zei Van den Berg tegen de toegestroomde Oranje-supporters. Daniëlle van de Donk had de hele dag kippenvel, vertelt ze aan de Noord-Brabantse omroep. "Ik heb alleen maar gelachen. Ik denk dat ik straks hier rimpels heb", zegt ze wijzend naar haar mond.

"Dit is echt supervet. Ik heb dit nooit durven dromen, dit is echt cool. Het mooiste moment? Al die mensen hier. Goud winnen is spectaculair. Dat is altijd mijn droom geweest. Maar toen ik daar op dat podium stond, het aantal mensen was eindeloos. Ik weet niet, maar dat is gewoon cool", glundert Van de Donk. Jackie Groenen vult aan: "Echt niet normaal. Ik probeer er ook van te genieten, ik wil alles meemaken. Ik probeer rustig te zijn, te kijken en het op te slaan."