Gerbrands: ‘De transfer van Pröpper was hoe dan ook doorgegaan’

Toon Gerbrands ontkent stellig dat de transfer die Davy Pröpper maandag maakte naar Brighton & Hove Albion verband houdt met de uitschakeling van PSV in de Europa League. Nadat de Eindhovenaren vorige week werden geëlimineerd door NK Osijek werd bekend dat de club kampt met een begrotingstekort van vijf miljoen euro, maar volgens de algemeen directeur dient de verkoop van Pröpper niet ter compensatie.

De Oranje-international levert PSV naar verluidt minimaal dertien miljoen euro op. "Er bestaat geen enkele relatie tussen de transfer en de uitschakeling in de Europa League", werpt Gerbrands echter tegen in gesprek FOX Sports. "Bij PSV hebben we de intentie om altijd met een club te gaan praten zodra de hoofdprijs geboden wordt. De transfer van Pröpper was hoe dan ook doorgegaan, ook als we met 3-0 gewonnen hadden van Osijek. Bovendien moesten wij sowieso spelers verkopen, nadat we deze zomer vooral hebben ingekocht."

"Bij het maken van een begroting gaan we er altijd vanuit dat we de groepsfase van de Europa League halen. Het verschil is door de uitschakeling ongeveer vijf miljoen euro", vervolgt de beleidsbepaler. "Vroeger hielden we rekening met de Champions League, maar dat doen we nu niet meer. We houden nu rekening met de Europa League en dat past ook beter bij onze status."

Pröpper zelf baalt van de manier waarop hij vertrekt uit het Philips Stadion. "Het is toch jammer dat we geen Europees voetbal hebben gehaald. Uiteindelijk is het zo een teleurstellend einde", jammert de middenvelder. "Ik hoop dat het een incident was. Hopelijk kunnen ze nu vooruitkijken, zodat het toch een mooi seizoen kan worden met als resultaat het kampioenschap."