Toekomst van Real Madrid-talent ligt in Venlo: ‘Alleen nog wat papierwerk’

VVV-Venlo hoopt zich een dezer dagen te versterken met Mink Peeters. Het negentienjarige talent van de hoogste jeugdploeg Real Madrid Juvenil A zit mogelijk zaterdag al bij de selectie voor de eerste competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam, zo verklapt trainer Maurice Steijn in gesprek met Voetbal International. Peeters wordt waarschijnlijk voor één jaar gehuurd.

"Het is kort dag, maar misschien lukt het. Ik heb begrepen dat de clubs akkoord zijn en het nu alleen nog om de papierwinkel gaat", vertelt Steijn. De oefenmeester kan nieuwe aanwas goed gebruiken, want Danny Post (geschorst) en Johnatan Opoku (geblesseerd) ontbreken in de seizoensouverture. Behalve de komst van Peeters wordt mogelijk ook Hans Mulder aangetrokken: de dertigjarige middenvelder gaat vanaf dinsdag op proef in Venlo.

Zelf vond Peeters het aanvankelijk een interessante optie om tijdelijk voor NEC uit te komen. Technisch directeur Remco Oversier gaf echter aan Peeters niet te kennen en wilde de geboren Nijmegenaar een proefperiode laten afwerken. "Een speler van Real Madrid, een speler die inmiddels een prof is, gaat niet ergens proef draaien. Dat slaat natuurlijk nergens op. Dat is gewoon onwetenheid van een technisch directeur", zei vader en begeleider Geert Peeters onlangs tegen Voetbalzone.