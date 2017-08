Nice pakt door na komst Sneijder en betaalt tien miljoen euro aan Monaco

OGC Nice blijft actief op de transfermarkt. Maandagmiddag rondde Wesley Sneijder zijn transfer naar de Ligue 1-club af en enkele uren later maakt Nice ook de komst van Allan Saint-Maximin wereldkundig. De Franse buitenspeler komt voor tien miljoen euro over van AS Monaco, meldt L'Équipe.

De twintigjarige jeugdinternational van Frankrijk heeft voor meerdere jaren getekend. Zijn transfer zat al enige tijd in de pijplijn en wordt niet de laatste van Nice, want de Europese plaaggeest van Ajax wil ook de komst van Christophe Hérelle van Troyes spoedig afronden. Eerder versterkte Nice zich al met de transfervrije Cristophe Jallet en met aankopen Adrien Tamèze, Pierre Lees Melou en Jean-Victor Makengo. Zij kostten respectievelijk 800.000 euro, 4 miljoen euro en 5 miljoen euro.

Saint-Maximin deed vrijdag nog mee in de seizoensopener van Monaco tegen Toulouse (3-2). Het was pas zijn eerste optreden in de hoofdmacht van de landskampioen, want Monaco verhuurde ham in het seizoen 2015/16 aan Hannover 96 en de afgelopen jaargang aan Bastia. Vorig seizoen kwam hij voor laatstgenoemde club tot 34 competitieduels en 3 doelpunten.