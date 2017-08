‘Zaterdag spelen we tegen PSV en we gaan ze pakken, ik denk het serieus’

De Eredivisie gaat komend weekend weer van start en het mooiste affiche is wellicht PSV tegen AZ in Eindhoven. Calvin Stengs, aanstormend talent van de Alkmaarders, kijkt met vertrouwen uit naar de ontmoeting met de club van trainer Phillip Cocu. De rechtsbuiten verwacht zelfs dat zijn team zaterdag gaat winnen van PSV.

De jonge aanvaller van AZ zegt dat zijn ploeg in vorm is en dat de Eindhovenaren dat gaan weten ook. "Het gaat bij iedereen lekker", zegt de achttienjarige Stengs in gesprek met FOX Sports. "We hebben veel wedstrijden gewonnen. Zaterdag spelen we tegen PSV. Een lekker potje? Zeker. Gewoon erop klappen. We gaan ze pakken, ik denk het serieus."

Stengs verwacht dat de Europese uitschakeling van PSV, dat voor het eerst in 44 jaar geen Europees voetbal speelt, gaat doorwerken op het duel van dit weekend. Aan het einde van vorig seizoen mocht Stengs even ruiken aan het eerste elftal en hij liet meteen een goede indruk achter op trainer John van den Brom. Hij wil dit seizoen meer speelminuten: "Ik heb een paar wedstrijden in het eerste gespeeld en hoop dit seizoen echt door te breken bij AZ."