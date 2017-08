‘Cruijff veranderde voetbal in kunst, hij was een inspiratiebron’

Joan Laporta maakt zich zorgen over de sportieve toekomst van Barcelona. Nadat hij in 2010 na een dienstverband van liefst zeven jaar aftrad als president van de Catalaanse club, zag Laporta de aftakeling van Barça naar eigen zeggen met lede ogen aan. Laporta houdt het huidige bestuur van de club verantwoordelijk voor de teloorgang van wat volgens hem ‘het beste Barcelona ooit’ was.

Nadat Sandro Rosell in 2010 Laporta opvolgde als voorzitter van Barcelona, won de club nog wel tweemaal de Champions League, maar de laatste twee voetbaljaargangen vonden de Catalanen hun Waterloo in het miljardenbal al in de kwartfinales. Vorig seizoen werd de ploeg afgedroogd door Juventus. Laporta kijkt met weemoed terug op de gloriejaren van de club, voornamelijk tussen 2005 en 2010. "De drie eindzeges in de Champions League springen het meest in het oog, en natuurlijk de 2-6 overwinning in Santiago Bernabéu (in mei 2009, red.)", vertelt hij in gesprek met Goal. "Niet te vergeten de voor Barcelona typerende manier van voetballen. Dat zullen de mensen altijd blijven herinneren en dat maakt me trots."

Rosell zit inmiddels achter slot en grendel, nadat hij had gefraudeerd. Laporta heeft geen goed woord over voor zijn opvolger destijds en zijn entourage. "Het enige waar zij op uitwaren, was het in diskrediet brengen van ons", vervolgt de 55-jarige advocaat. "Dat was hun doel, omdat wij hen het beste Barcelona ooit hadden achtergelaten." Laporta kan het maar moeilijk verkroppen dat tegenwoordig niet kinderhulporganisatie UNICEF meer op het tricot van de club prijkt. "Ze hebben het van het shirt verwijderd, hebben er een sponsor uit Qatar op gezet en ze hebben mij in diskrediet gebracht, door te stellen dat de club onder mij op een onverantwoorde manier werd geleid. Gelukkig heeft het recht uiteindelijk gezegevierd."

Rosell’s opvolger Josep Maria Bartomeu kan ook maar op weinig sympathie rekenen van Laporta, die de huidige voorzitter van Barcelona omschrijft als 'het stromannetje' van Rosell. "En dat is schandalig. We lijden bij Barcelona door hen. Door hen is Barcelona voor de eerste keer in zijn clubhistorie veroordeeld voor het plegen van belastingfraude. Er bestaat geen enkele vorm van transparantie meer. De achterban wordt onvoldoende geïnformeerd, er zweeft een donkere wolk boven de club. En daar is de huidige president schuldig aan", foetert Laporta, die ook nog het nodige aan te merken heeft op de wijze waarop de spelersgroep samen is gesteld. Zo hekelt hij de gebrekkige doorstroom vanuit de befaamde jeugdopleiding La Masía. "Er is behalve Sergi Roberto geen enkele speler doorgekomen, en hij is ook nog eens afkomstig uit onze periode."

Sergi Roberto is de laatste basisspeler van Barcelona die doorstroomde uit La Masía

Laporta stelt dat Barcelona terug moet naar zijn basis en wijst daarbij naar drie clubiconen. "Voor mij zijn Joan Gamper, Laszlo Kubala en Johan Cruijff de belangrijkste personen in de geschiedenis van de club. Zij hebben de club getransformeerd en een periode gedefinieerd", legt hij uit. Laporta is lovend over de invloeden van Cruijff. "Hij veranderde voetbal in kunst en schonk ons in het seizoen 1973/74 de landstitel, veertien jaar nadat Barcelona voor het laatst wat gewonnen had. We speelden op spectaculaire wijze en we wonnen onder meer de landstitel, maar nog belangrijker was de manier waarop gevoetbald werd. Later zou hij ons nog naar de eindzege in de Europa Cup en vier achtereenvolgende landstitel leiden. Hij was een inspiratiebron voor een hele generatie."

Laporta hoopt dat Ernesto Valverde oude tijden kan laten herbeleven bij Barcelona. De 53-jarige oefenmeester werd deze zomer weggeplukt bij Athletic Club. "Ik hoop dat hij de spelers uit de jeugdopleiding vertrouwt. Ik hoop dat hij zal spelen volgens de filosofie van Cruijff. Hij is er bekend mee, dus ik hoop dat hij de spelers zal opstellen die in het systeem passen. Ik zou graag willen dat ze aan een echte selectie gaan bouwen. Dat was vorig seizoen geenszins het geval; Real Madrid had een sterkere reservebank en dat is waarom zij de landstitel uiteindelijk ook gewonnen hebben. Ik verwacht met Lionel Messi echter het hoogste haalbare van Barcelona. Met Messi is alles mogelijk", besluit Laporta.