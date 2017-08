Stoke beëindigt jarenlange jacht en strikt ‘highly-rated’ opvolger Arnautovic

Eric Maxim Choupo-Moting is op transfervrije basis vertrokken naar Stoke City, zo maakt de Premier League-club maandagavond bekend. De buitenspeler stond de afgelopen drie seizoenen onder contract bij Schalke 04. Hij tekent een contract voor drie jaar bij Stoke en is de vierde zomeraanwinst van de club, na Darren Fletcher, Kurt Zouma en Josh Tymon.

Stoke zat al lange tijd achter de highly-rated Choupo-Moting aan, want de club schrijft dat er eindelijk een einde is gekomen aan een 'lange jacht'. "Hij stond al jaren op onze radar en we probeerden hem vier jaar geleden al naar de Premier League te halen", licht algemeen directeur Tony Scholes toe. "We zijn natuurlijk verheugd met zijn komst en Eric ziet ernaar uit om in de Premier League te gaan spelen."

Choupo-Moting wordt binnengehaald als opvolger van Marko Arnautovic, die deze zomer naar West Ham United vertrok. De 42-voudig international van Kameroen is trots om bij Stoke te kunnen spelen. "Ik ben enorm gelukkig met de kans om voor het eerst in de Premier League te mogen spelen", vertelt de aanvaller, die zich dinsdag bij de selectie voegt en zaterdag kan debuteren tegen Everton op Goodison Park

"De Premier League is de best bekeken competitie ter wereld en ik weet zeker dat iedere voetballer hier ooit in z'n loopbaan wil spelen. De Bundesliga is ook fantastisch, maar de Premier League heeft iets bijzonders. Ik kan niet wachten om tegen alle Engelse clubs te spelen als een voetballer van Stoke", concludeert de aanwinst, die in totaal 237 duels in de Bundesliga speelde voor Hamburger SV, FSV Mainz 05 en Schalke.