Marcelo: ‘Het verschil met Mourinho is het aantal gewonnen prijzen’

Real Madrid wacht dinsdagavond een weerzien met José Mourinho. De Koninklijke stond tussen 2010 en 2013 onder leiding van de Portugese oefenmeester, die zijn ex-werkgever in Skopje dwars hoopt te zitten met Manchester United in de strijd om de Europese Super Cup. Marcelo vindt het lastig om aan te geven welke veranderingen Real heeft ondergaan sinds het vertrek van the Special One.

Mourinho stond drie seizoenen aan het roer in Santiago Bernabéu, alvorens hij in de zomer van 2013 overstapte naar Chelsea. Hij won in die periode in totaal drie prijzen met Real: één landstitel, één beker en één Super Cup. "Natuurlijk zijn er verschillen, maar ik kan je niet vertellen welke", zegt de Braziliaanse verdediger van Real Madrid op het digitale thuis van de Champions League-winnaar. "Mourinho heeft ons geholpen om voor te prijzen te spelen, hij is een geweldige trainer."

Sinds januari vorig jaar neemt Zinédine Zidane de honeurs waar in de Spaanse hoofdstad. "Iedereen weet wat we met Zidane gewonnen hebben", vervolgt Marcelo, refererend naar onder meer twee achtereenvolgende eindzeges in de Champions League. "Het verschil met Mourinho is misschien het aantal gewonnen prijzen. Daartegenover staat de kracht die Mourinho uitstraalde."