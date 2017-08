Heerenveen laat overbodige verdediger tijdelijk naar Turkije gaan

Caner Cavlan verlaat sc Heerenveen opnieuw op huurbasis. De Turkse tweededivisionist Boluspor maakt maandagavond via de officiële kanalen bekend een akkoord bereikt te hebben met de Friese club over een tijdelijke overgang van de 25-jarige linkervleugelverdediger.

Cavlan moet nog wel een medische keuring ondergaan bij Boluspor, maar zal zich vervolgens bij de club van onder anderen Mitchell te Vrede en Rydell Poepon voegen. Boluspor heeft tevens een optie tot koop bedongen in de overeenkomst die het heeft gesloten met Heerenveen. De club eindigde de afgelopen voetbaljaargang op een vierde plaats in de tweede Turkse afdeling.

Cavlan is afkomstig uit de jeugdopleiding van De Graafschap, dat de back halverwege 2015 naar Heerenveen zag vertrekken. Nadat hij in zijn debuutjaar nog regelmatig basisspeler was, belandde hij vorig seizoen op een zijspoor. Cavlan werd vervolgens een half jaar verhuurd aan Sanliurfaspor en vertrekt nu dus opnieuw tijdelijk uit het Abe Lenstra Stadion.