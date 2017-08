Vitesse haalt Luc Castaignos terug naar de Eredivisie

Luc Castaignos keert na een afwezigheid van twee jaar terug in de Eredivisie. Vitesse maakt maandagavond via de officiële kanalen bekend de 24-jarige spits voor één seizoen te huren van Sporting Portugal. Castaignos zal in Arnhem de concurrentiestrijd aangaan met Tim Matavz.

Castaignos maakt zodoende zijn rentree op de Nederlandse velden. De voormalig jeugdinternational is afkomstig uit de opleiding van Feyenoord en speelde daarna nog voor Internazionale, FC Twente en Eintracht Frankfurt, alvorens hij medio vorig jaar voor tweeënhalf miljoen euro door Sporting werd ingelijfd. Castaignos moest in Portugal echter onder anderen landgenoot Bas Dost voor zich dulden in de pikorde, waardoor hij tot slechts dertien officiële optredens kwam.

Daarin wist het hij net niet te vinden, maar de spits hoopt zijn carrière in Arnhem nieuw leven in te kunnen blazen. "Ik heb goede gesprekken gehad met Vitesse. De keuze voelt goed en ik wil weer belangrijk zijn voor een team", vertelt hij op het digitale thuis van de Eredivisionist. "We willen met Vitesse in alle competities zo goed mogelijk meedoen en daar wil ik mijn bijdrage aan leveren."

Castaignos is na Thomas Bruns, Thulani Serero, Fankaty Dabo, Bryan Linssen, Remko Pasveer, Charlie Colkett, Tim Matavz, Mukhtar Ali, Mason Mount en Matt Miazga alweer de elfde zomeraanwinst van Vitesse. "We wilden de spitspositie zo goed mogelijk dubbel bezet hebben", aldus technisch directeur Mo Allach. "Met de komst van Luc is dat gelukt. Luc weet wat er gevraagd wordt van een spits, zowel in de Eredivisie als in Europees verband. Nu Luc aansluit, hebben we ook in de aanvalslinie volop concurrerend vermogen."