De Mos juicht transfer PSV toe: ‘Een ideale schoonzoon wordt geen boefje’

Davy Pröpper heeft PSV achter zich gelaten en heeft zich maandag voor vier jaar verbonden aan de Engelse promovendus Brighton & Hove Albion. De middenvelder verlaat Eindhoven na twee seizoenen, met een landstitel en tweemaal de Johan Cruijff Schaal op zak. Oud-trainer Aad de Mos juicht het vertrek van Pröpper toe.

De vijfvoudig Oranje-international levert PSV naar verluidt minimaal dertien miljoen euro op, een bedrag dat via diverse bonussen nog kan oplopen tot vijftien miljoen euro. PSV heeft Pröpper mede verkocht om een gat van vijf miljoen euro in de begroting te dichten, aangezien de club is uitgespeeld in Europa. Een goede keus, vindt De Mos. "PSV heeft een goede zet gedaan door Pröpper te verkopen", zegt De Mos in gesprek met Omroep Brabant.

"Van het financiële probleem ben je dan verlost. Sportief is het ook een goede zaak", vervolgt de voormalig coach van onder meer Ajax, KV Mechelen, Anderlecht en PSV. "Van een ideale schoonzoon kun je nooit een boefje maken", doelt De Mos op de leidersrol die de 25-jarige Pröpper kreeg toebedeeld na het vertrek van routiniers Andrés Guardado en Hectór Moreno naar het buitenland.

Zenit Sint-Petersburg had afgelopen winter ook serieuze interesse in de middenvelder, maar PSV wilde destijds niet meewerken aan een transfer. "Als hij naar Zenit Sint-Petersburg was gegaan, was ik ook al blij geweest. Hij vertrekt nu op een beter moment, want hij maakt de weg vrij voor Dante Rigo en Bart Ramselaar. In deze tijden moet je creatief zijn. Marco van Ginkel, Ramselaar, Rigo en Jorrit Hendrix moeten het maar met elkaar uitvechten", aldus De Mos.