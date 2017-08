AS Monaco troeft AC Milan en Ronald Koeman af en strikt aanvaller

Rachid Ghezzal is speler van AS Monaco, zo meldt de club maandag via de officiële kanalen. De Algerijn, die transfervrij is vertrokken bij Olympique Lyon, tekent voor vier jaar bij de Franse landskampioen.

Ghezzal had veel keus nadat hij transfervrij vertrok bij club van Bruno Génésio, Memphis Depay en Bertrand Traoré. Zenit Sint-Petersburg, OGC Nice en Celta de Vigo hadden de 25-jarige aanvaller een contractaanbieding gedaan, terwijl ook AC Milan, Southampton en Everton op hem aasden. Vorige week legde Monaco een voorstel neer bij Ghezzal, dat hij uiteindelijk heeft geaccepteerd.

Ghezzal onderging maandag de medische keuring en heeft zich daarna verbonden aan de Monegasken. De vleugelspeler verlaat Lyon, de enige club waarvoor hij uitkwam in zijn carrière, na 119 officiële duels. Hij debuteerde in 2012 voor de Franse club en heeft in totaal veertien keer het net gevonden, terwijl hij ook twintig assists heeft afgeleverd.