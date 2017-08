Mourinho: ‘Als hij weg mag bij Real Madrid, zal ik hem opvangen’

José Mourinho heeft bevestigd dat Manchester United Gareth Bale graag zou overnemen van Real Madrid. Al weken gaan de geruchten dat de Welsh international uit de gratie is geraakt bij de Koninklijke en de oefenmeester van de Engelse topclub ziet hem dan ook graag op Old Trafford voetballen.

Dinsdag staan de twee grootmachten tegenover elkaar, als ze onderling beslissen wie de Europese Supercup mee naar huis mag nemen. Op de vraag op een persconferentie of Mourinho een transfer van Bale overweegt, antwoordt hij duidelijk: "Nou, als hij morgen speelt, dan denk ik van niet, want dan komt hij voor in de plannen van de coach (Zinédine Zidane, red.) en de plannen van de club. Hij heeft dan ook de motivatie om door te gaan bij Real."

Al weken speelt het verhaal in de Spaanse media dat Zidane uitgekeken is op Bale en dat hij mag vertrekken uit Spanje. Real zou op zoek zijn naar aanvallende versterkingen en komt naar verluidt uit bij meerdere opties, waaronder Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund en Kylian Mbappé van AS Monaco. Een verkoop van Bale, die ongeveer honderd miljoen euro moet kosten, is zodoende een reële optie.

"Ik heb nog niet nagedacht over de mogelijkheid daartoe", vervolgt de Portugees over Bale. "Als hij niet in de plannen voorkomt, of hij moet vertrekken bij de komst van een andere speler, dan is hij inderdaad op weg naar de uitgang. Ik zal dan aan de andere kant staan en hem opvangen. Ik zal dan moeten vechten met andere managers die Bale graag willen toevoegen aan hun selectie. Maar als hij morgen speelt, dan is dat de bevestiging dat hij nog steeds geliefd is bij de club", besluit Mourinho.