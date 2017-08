Veel debutanten bij winstpartij FC Utrecht tegen FC Twente in geheim duel

FC Utrecht heeft een geheim oefenduel met FC Twente met 2-0 gewonnen. Beide ploegen speelden met een team dat een mix was tussen beloften en eerste elftalspelers, waarbij de Domstedelingen in de eigen Galgenwaard aan het langste eind trokken.

Bij Utrecht maakte Anouar Kali zijn rentree nadat hij eerder deze zomer overkwam van Willem II en ook de Duitse aanvaller Lukas Görtler debuteerde voor Utrecht. Jos Hooiveld en Manchester City-huurling Isaac Buckley-Ricketts kwamen in actie namens Twente. Zij konden echter niet voorkomen dat de Tukkers hun zesde oefenwedstrijd op een rij niet tot scoren kwamen.

Voor zowel Erik ten Hag als René Hake was het de uitgelezen kans om ook de spelers die over het algemeen minder aan spelen toe zijn gekomen, speelminuten te laten maken. Dit zorgde er mede voor dat het treffen tussen de Eredivisionisten weinig spektakel opleverde. Utrecht kwam voor rust op een 1-0 voorsprong via Bilal Ould-Chikh, ex-speler van Twente. Nick Venema nam de tweede treffer van de Domstedelingen voor zijn rekening.