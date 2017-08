‘Uiteindelijk wil je toch spelen en die kans is hier groter dan bij Ajax’

Django Warmerdam zat elf jaar in de jeugdopleiding van Ajax en behoorde ook twee seizoenen tot de selectie van Jong Ajax, waarvoor hij ruim vijftig wedstrijden speelde. Na vorig seizoen uitgeleend te zijn aan PEC Zwolle, koos de middenvelder, die ook als linksback uit de voeten kan, voor een vervolg van zijn loopbaan bij FC Groningen.

Warmerdam ziet bij de Trots van het Noorden meer kansen om door te breken dan in de Johan Cruijff ArenA: “Ik had nog een jaar een contract bij Ajax. Misschien dat ik daar voor mijn kans had kunnen gaan, maar uiteindelijk wil je toch aan spelen toekomen. Hier is die kans veel groter dan bij Ajax. Vandaar de keuze”, legt hij uit via de officiële kanalen van zijn nieuwe club.

Warmerdam had in de afgelopen maanden veel contact met Groningen en merkte dat de club hem graag wilde hebben: “Zelf had ik ook een goed gevoel bij de gesprekken die ik hier had. Dat heeft uiteindelijk wel de doorslag gegeven.” Hoewel hij van origine meer op het middenveld speelde, richt hij zich in het Noordlease Stadion voorlopig op de linksbackpositie: “Daar zie ik de meeste potentie. Dat heeft ook met de speelwijze te maken.”

FC Groningen haalde Warmerdam begin mei voor een onbekend bedrag op bij Ajax, waar de 21-jarige vleugelverdediger nog een contract tot medio volgend jaar had. Warmerdam heeft bij zijn nieuwe club een driejarige verbintenis gesigneerd.