Pröpper: ‘Hij was heel positief, dat hielp me om de overstap te maken’

Davy Pröpper zet zijn loopbaan voort in Engeland, zo meldde zijn nieuwe werkgever Brighton & Hove Albion maandagmiddag via de officiële kanalen. De middenvelder, die PSV verlaat voor ongeveer dertien miljoen euro, kijkt uit naar het spelen in de Premier League, zegt hij op de clubsite van the Seagulls.

"Het is de grootste competitie ter wereld, dus dit wordt een hele grote uitdaging, maar ik denk dat ik er klaar voor ben", aldus de middenvelder. "Ik ken Danny Holla, die hier een paar jaar geleden speelde, en hij vertelde veel over de club. Hij was heel erg positief over Brighton en dat hielp me om de overstap te maken. De club liet me een film zien, dus ik weet al aardig wat dingen over de stad."

"Niet iedere club in Nederland heeft een goed stadion en het stadion hier bevalt mij wel", vervolgt Pröpper, die ook even terugblikt op zijn tijd bij PSV. "Twee jaar geleden wonnen we met PSV de titel en speelden we goed in de Champions League. Vorig jaar probeerden we het wederom te flikken, maar de gat was te groot en we konden geen kampioen worden. Ik houd ervan om in de zestien te komen en te scoren, dat is ook een van mijn krachten. Ik hoop dat ik dat kan bewerkstelligen bij Brighton."

Manager Chris Hughton is blij met de komst van Pröpper: "Davy is een speler met veel ervaring in de Eredivisie door zijn tijd bij Vitesse en PSV. Zijn verleden spreekt voor zich. Davy heeft ervaring in de Champions League, maar ook als international voor het Nederlands elftal. Hij is een sterke speler en maakt ons middenveld compleet. Voor 25 jaar is hij al heel goed. We zijn zeer verheugd hem welkom te heten bij de club."