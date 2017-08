Besiktas betaalt gehuurde Lens ruim twee miljoen exclusief bonussen

Jeremain Lens is sinds kort speler van Besiktas, maar is nog steeds eigendom van Sunderland. De Turkse topclub heeft duidelijk gemaakt dat de overgang van Lens een huurdeal betreft, met een optie tot koop. Besiktas heeft de mogelijkheid om de Oranje-international voor vier miljoen euro definitief over te nemen.

Omdat Besiktas beursgenoteerd is, is de club verplicht de financiële details van het contract met de Nederlander bekend te maken. Lens gaat komend seizoen 2,2 miljoen euro verdienen, een bedrag dat kan oplopen middels bonussen. Als Lens minimaal 25 wedstrijden speelt, krijgt hij 50.000 euro extra en wanneer hij minimaal 35 wedstrijden heeft afgewerkt, kan hij 100.000 euro op zijn bankrekening verwachten.

Door een Champions League-bonus kan Lens nog eens twee ton extra verdienen, maar welke prestatie er geleverd moet worden is onduidelijk. Sunderland ontvangt in eerste instantie anderhalf miljoen euro voor de deal. Lens werd eerst nog in verband gebracht met een terugkeer naar Fenerbahçe, waar hij vorig seizoen speelde. De 29-jarige aanvaller koos echter voor de rivaal, die afgelopen voetbaljaargang kampioen werd en uitkomt in de Champions League.