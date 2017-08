‘Ze vertelden mij dat ze geen 24 miljoen uit wilden geven aan Neymar’

Predrag Racki, een bekende zaakwaarnemer in Kroatië, stelt dat Bayern München in 2010 aasde op Neymar. Der Rekordmeister was destijds zeer geïnteresseerd in de nieuwe recordaankoop van Paris Saint-Germain die toen bij Santos speelde en de twee clubs zijn om de tafel gegaan om een deal te beklinken. Racki vertelt echter dat vraagprijs uiteindelijk te hoog was voor Bayern.

"Het was in januari 2010 toen Danny Budimir van Golden Goal Sports & Marketing (agentschap uit Chicago, red.) contact zocht met Wagner Ribeiro, de zaakwaarnemer van Neymar", aldus Racki in gesprek met Novi list. "En tegelijkertijd heb ik, met behulp van mijn vriend Giovanni Trapattoni, een ontmoeting geregeld met Christian Nerlinger, sportief directeur van Bayern."

"Ribeiro gaf Budimir en mij toestemming, eigenlijk een mandaat, om Neymar te vertegenwoordigen in de onderhandelingen met Bayern", vervolgt de Kroaat. "Toentertijd was hij zeventien jaar oud en je kon toen al zien dat hij van uitzonderlijke klasse was. Fantastische techniek, geweldige bewegingen… Hij was alleen veel dunner dan dat hij tegenwoordig is."

"Ik ontmoette Nerlinger in München nadat ik eerst twee keer telefonisch met hem had gesproken. Hij vertelde me dat ze wisten wie Neymar was, een van de grootste talenten in de wereld, maar dat de onderhandelingen tussen de clubs vastliepen vanwege de vraagprijs. Dat was 18 miljoen euro, wat met bonussen kon oplopen naar 24 miljoen. Nerlinger zei dat ze Neymar zouden blijven volgen, maar dat Bayern niet bereid is zoveel geld uit te geven voor een speler die nog achttien moest worden."