Alves haalt uit naar Juventus: ‘Ze stonden me niet toe gelukkig te zijn’

Dani Alves stelt dat Juventus zijn voetbalfilosofie niet begreep toen hij vorig seizoen deel uitmaakte van het team van de Italiaanse topclub. De Braziliaan kwam in de zomer van 2016 over van Barcelona en won onder meer de landstitel. Toch wilde hij Turijn verlaten, mede vanwege een verschil in inzicht.

"Ik ben een voetballer die graag met de bal speelt en risico in mijn spel leg met individuele acties", wordt de rechtsback geciteerd door verschillende media. "Ik denk dat Juventus mijn voetbalstijl niet begreep. Ze stonden me niet toe gelukkig te zijn. Ik zal Juventus altijd dankbaar zijn, maar hier in Parijs voel ik me goed en een stuk vrijer." Na zijn korte periode in Italië koos Alves voor een nieuw avontuur bij Paris Saint-Germain.

De routinier is blij met de komst van Neymar, die Barcelona kon verlaten na het lichten van de ontsnappingsclausule van 222 miljoen euro. "Hij zei tegen me dat ik bij PSG moest tekenen, waarschijnlijk omdat hij die plannen ook had", aldus Alves. "In tegenstelling tot wat veel mensen denken, moet ik juist Neymar dankbaar zijn dat hij mij heeft overtuigd, en dat ik hier nu ben. We zijn beiden gedreven door ambities, nieuwe uitdagingen."