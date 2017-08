‘Een gigantische gok van Chelsea, hij liet Hazard en Pedro hard werken’

Diego Costa kan uitkijken naar een nieuwe club, nadat manager Antonio Conte heeft aangegeven de spits niet meer te zullen gebruiken bij Chelsea. De Braziliaans-Spaanse aanvalsleider heeft inmiddels een transferverzoek ingediend. Stuart Pearce begrijpt er niets van dat Costa gaat vertrekken en dat Álvaro Morata hem gaat vervangen op Stamford Bridge.

"Het is een gigantische gok van Chelsea", zegt de voormalig verdediger en oefenmeester in gesprek met Premier League Daily. "Hij (Costa, red.) is de katalysator die Eden Hazard hard liet werken achter zich, die Pedro hard liet werken achter zich… Ik zie ze nu niet gemakkelijk de titel prolongeren. Vorig jaar hadden ze geluk en het wordt dit jaar moeilijker om kampioen te worden."

Pearce is van mening dat Costa op zijn plek was bij Chelsea en stelt dat de Spaanse aankoop van Real Madrid zich snel moet aanpassen aan het niveau in de Premier League om te imponeren. "Ik hoop dat hij snel acclimatiseert. Maar je weet altijd dat, wanneer spelers naar Engeland komen, ze tijd moeten krijgen om zich aan te passen."