Transfervrije Nienhuis tekent na vijf seizoenen bij Cambuur in Rotterdam

Sparta Rotterdam heeft een akkoord bereikt met Leonard Nienhuis, zo meldt de Eredivisionist maandagmiddag via de officiële kanalen. De doelman, die transfervrij mocht vertrekken bij Cambuur Leeuwarden, tekent een éénjarig contract, met een optie voor nog een extra seizoen.

Nienhuis maakte zijn debuut in het betaalde voetbal voor Veendam in 2011 en speelde de afgelopen vijf seizoenen voor Cambuur. Nienhuis heeft mooie jaren beleefd in Leeuwarden en baalde toen de club mededeelde dat het niet verder ging met de sluitpost. "Ze kiezen een andere weg en dat heb je te accepteren", zei Nienhuis eerder in gesprek met de Leeuwarder Courant.

"Ik kijk nu wat de mogelijkheden zijn, want er gaat veel gebeuren op het keepersvlak." De 27-jarige doelman heeft in totaal 122 wedstrijden gekeept voor Cambuur. In die duels incasseerde hij 190 doelpunten, maar wist tevens 21 keer de nul te houden. Tegenover de komst van Nienhuis staat het tijdelijke vertrek van Michael Verrips. MVV Maastricht neemt de doelman op huurbasis over van Sparta.