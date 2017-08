‘Real Madrid betrekt Kovacic in mogelijke miljoenendeal met Juventus’

Real Madrid wil Paulo Dybala van Juventus dolgraag naar Spanje halen en is daarom bereid Mateo Kovacic te betrekken in een eventuele deal, zo melden verschillende Spaanse en Italiaanse media maandag. De Kroatische middenvelder zou overbodig zijn komend seizoen bij de de Koninklijke en een vertrek hangt in de lucht.

Kovacic zou welkom zijn in Turijn en zou door de Italiaanse landskampioen worden beschouwd als welkome versterking. Naar verluidt zou Real de 23-jarige middenvelder eerst een seizoen willen verhuren en tevens een optie tot koop willen bedingen in de overeenkomst, waarbij de eindprijs is vastgesteld op 25 miljoen euro.

Real zou naar verluidt Kovacic willen aanbieden plus nog een extra 80 tot 85 miljoen euro in ruil voor de aanvaller. Juventus heeft echter een sterke onderhandelingspositie, aangezien de Argentijn vastligt tot medio 2022. Daarnaast is Real niet de enige geïnteresseerde partij: met name Barcelona aast op schaduwspits, terwijl ook andere Europese grootmachten worden gelinkt aan Dybala.

Doordat Barça veel geld heeft te besteden na het vertrek van Neymar naar Paris Saint-Germain, zou de verliezend Champions Leuage-finalist van vorig jaar veel geld willen zien. Juventus denkt aan een transfersom van rond de 120 miljoen euro. De Spaanse grootmachten vissen dus in dezelfde vijver en zijn beide bereid om ook veel geld op tafel te leggen voor Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund en Kylian Mbappé van AS Monaco.