Sneijder: ‘Had het leuk gevonden, maar misschien kan het volgend jaar’

Wesley Sneijder heeft zich sinds zondag verbonden aan OGC Nice. De 33-jarige middenvelder was transfervrij nadat zijn contract bij Galatasaray werd ontbonden en koos voor een avontuur in Zuid-Frankrijk. Sneijder had echter meerdere mogelijkheden, waaronder Sampdoria, en sluit een vervolgstap naar Italië niet uit.

De Serie A-club werd genoemd als mogelijk nieuwe bestemming voor de recordinternational van het Nederlands elftal, terwijl hij naar verluidt ook naar clubs uit China, het Al-Jazira van Henk ten Cate, LA Galaxy en Espanyol kon verkassen. Van alle interesse uit Italië was Sampdoria het meest concreet, maar tot een deal kwam het niet.

Sneijder, die voorlopig voor een jaar heeft getekend bij de club van trainer Lucien Favre en ongeveer drie miljoen euro als jaarsalaris heeft, zag een nieuwe stap in Italië wel zitten. "Helaas, ik had het erg leuk gevonden", citeert Calciomercato de Nederlander. "Maar het is nog niet van de baan. Misschien kan ik volgend jaar komen."