‘De Boer gunt Luuk de Jong tweede kans in de Premier League’

Luuk de Jong krijgt mogelijk een tweede kans in de Premier League. Diverse Engelse media weten te melden dat Frank de Boer de spits van PSV graag naar Crystal Palace wil halen. Overigens zijn the Eagles niet de enige geïnteresseerde, want De Jong zou ook de overstap naar de Bundesliga kunnen maken.

Hannover 96, dat komend seizoen weer terugkeert op het hoogste niveau in Duitsland, zou De Jong namelijk ook op de korrel hebben. De Jong liet het oefenduel tussen PSV en FC Augsburg (0-0) afgelopen zondag om onduidelijke redenen aan zich voorbij gaan. De spits kampte naar verluidt niet met een blessure, wat de speculatie over zijn absentie aanwakkert.

Indien De Jong naar Crystal Palace verkast, gaat hij voor de tweede keer aan de slag in de Premier League. Een eerder avontuur bij Newcastle United draaide uit op een teleurstelling. Sinds 2014 staat de spits onder contract bij PSV, dat hem voor 5,5 miljoen euro overnam van Borussia Mönchengladbach. Tot dusver kwam De Jong in 130 wedstrijden tot 67 doelpunten.

Overigens is De Jong niet de enige Nederlander die momenteel in verband gebracht wordt met een transfer naar Crystal Palace. Timothy Fosu-Mensah zou op het punt staan om op huurbasis naar the Eagles te verkassen, zo meldt the Guardian. De verdediger van Manchester United wordt maandag gekeurd bij de club van De Boer. Met Jaïro Riedewald en Patrick van Aanholt heeft Crystal Palace al twee Nederlandse spelers in de selectie.