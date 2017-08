‘Ik snap niet waarom er zoveel te doen is over de transfer van Neymar’

De transfer van Neymar naar Paris Saint-Germain deed afgelopen week het nodige stof opwaaien. Er was de nodige kritiek te horen op de keuze van de Braziliaan voor les Parisiens, die 222 miljoen euro naar Barcelona overmaakten. Landgenoot Cafú kan de keuze van Neymar wel begrijpen, zo zegt hij tegen Goal.

“Alles wat nu in zijn leven gebeurt, is normaal. Hij is de beste voetballer ter wereld, een absolute wereldster. Daarom verdient hij dit allemaal. Ik was ook naar Paris Saint-Germain gegaan als ik in zijn schoenen stond”, zegt de 141-voudig Braziliaans international, die in 2008 zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing. Hij speelde tijdens zijn loopbaan voor São Paulo, Real Zaragoza, Palmeiras, AS Roma en AC Milan.

“Paris Saint-Germain heeft een sterspeler nodig en die hebben ze met Neymar in huis gehaald. Ze hebben nog nooit de Champions League gewonnen, maar nu hebben ze een kans om die te winnen”, vervolgt Cafú zijn verhaal. “Ik snap niet waarom er zoveel te doen is over de transfer van Neymar. Veel mensen zeggen dat hij het alleen maar voor het geld doet. Verplaats jezelf eens in hem. Zou jij niet gaan?”