‘Ze hebben bewezen dat ieder Nederlands meisje haar droom kan waarmaken’

De Oranje Leeuwinnen schreven zondag geschiedenis door het EK in eigen land te winnen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman was in de finale met 4-2 te sterk voor Denemarken. Door de historische prestaties verschenen de Leeuwinnen maandagochtend op de voorpagina’s van ochtendkranten in binnen- en buitenland.

“Golden Girls”, opende De Telegraaf. “Met de Europese trofee op tafel middenin de kleedkamer drong het besef door dat er afgelopen weken iets unieks is neergezet. Een historische prestatie van een landje dat nog geen decennium geleden helemaal niet meetelde in het vrouwenvoetbal.”

“Maar bovenal verdienden de Oranjevrouwen de EK-winst als geen ander. Met zes opeenvolgende overwinningen en een ongekend gevaarlijke aanvalstrio voorin was Nederland overduidelijk het sterkste land van het toernooi”, schrijft het Algemeen Dagblad. “Daar twijfelde niemand in de oranje Grolsch Veste na afloop toen het stadion werd omgebouwd tot een euforische feestpaleis om de historische overwinning met eeuwigheidswaarde te vieren.”





Ook de Volkskrant was laaiend enthousiast. De finale werd door de krant omschreven als een ‘langgerekte reclamespot voor het voetbal’. “Een vol stadion en miljoenen kijkers voor de tv zagen de Oranje Vrouwen Europees kampioen worden. Het werd een finale die wervelde. De reis in zes wedstrijden was vermoeiend en opwindend. De lange reis op de weg naar erkenning van het vrouwenvoetbal kende zondag een glorieuze tussenstop in Enschede, met het behalen van de Europese titel.”

Trouw omschreef de Europese titel als triomf van het collectief. “Het was illustratief voor dit Nederlands team. Mandy van den Berg, de aanvoerder die dit toernooi haar basisplaats kwijtraakte, mocht na de 4-2 overwinning in de finale op Denemarken samen met Sherida Spitse de EK-trofee in ontvangst nemen”, stelt de krant. “Wiegman creëerde een sfeer van saamhorigheid rond het team, dat ze eerder dit toernooi vergeleek met een familie.”

“De vrouwen die zondag uitzinnig van vreugde over het gras paradeerden, hebben bewezen dat ieder Nederlands meisje dat gaat voetballen haar droom kan waarmaken”, concludeert NRC Next. “Ze hebben sponsordeals bij Nike gesloten, gaan volgens hun zaakwaarnemers figureren in commercials en tekenden inmiddels contracten bij topclubs als FC Barcelona en Arsenal. Dat straalt af op het vrouwenvoetbal en bewijst dat investeringen in de sport rendement opleveren. Misschien wel nooit in keiharde euro’s, maar wel in de vorm van sportief geluk. Misschien is dat wel waardevoller.”

Ook in het buitenland ging de titel van de Oranje Leeuwinnen niet ongemerkt voorbij. “Op het EK in Nederland was het beste voor het laatst bewaard met de meest opwindende wedstrijd, die zowel de beste promotie was voor het vrouwenvoetbal als Nederland de even terechte als verrassende kampioen maakte”, schrijft the Guardian. BILD was vooral bezig met de afwezigheid van de Duitse ploeg: “Het gastland lachte als laatste. Met een curieus doelpunt versloeg Oranje de sterke ploeg van Denemarken.”