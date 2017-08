Conte sluit transfer Hazard niet uit: ‘Uiteindelijke beslissing is aan de club’

De transfer van Neymar zorgt voor een domino-effect in de voetbalwereld. Met de 222 miljoen euro die Barcelona ontvangen heeft, is het inmiddels op zoek gegaan naar een vervanger voor de Braziliaan. De namen van Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho en Eden Hazard worden veelvuldig in verband gebracht met de Catalanen.

Chelsea-manager Antonio Conte zei eerder vrij stellig dat Hazard ‘gewoon’ in Londen zou blijven, maar in gesprek met Metro krabbelt de Italiaan wat terug. “Eden Hazard is een geweldige speler. Maar ik ben de coach en kan alleen mijn mening geven. De uiteindelijk beslissing is aan de club”, stelt Conte. Hazard werd eerder deze zomer al diverse malen in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid.

“Ik ga er vanuit dat Eden bij Chelsea blijft. Dit is niet het goede moment om nog spelers kwijt te raken”, besluit de Italiaanse manager, die enkele weken geleden een stuk stelliger was. “Hij is erg gelukkig bij Chelsea en wil voor deze club spelen, ik weet niet waar het verhaal vandaan komt. In het verleden heb ik ook veel gelezen over de vermeende belangstelling van Real Madrid. Eerst zou hij naar Real gaan en nu is het weer Barcelona.”