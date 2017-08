‘Vervanger voor Pröpper moet wel een absolute versterking zijn’

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Davy Pröpper gepresenteerd wordt bij Brighton & Hove Albion. Daarmee raakt PSV-trainer Phillip Cocu opnieuw een belangrijke middenvelder kwijt. De oefenmeester zegt tegenover het Eindhovens Dagblad dat de Eindhovenaren alleen een vervanger zullen halen als het ‘een absolute versterking’ is.

De opties voor Cocu op het middenveld zijn in vergelijking met vorig seizoen wel behoorlijk afgenomen. Naast Andrés Guardado vertrokken ook Siem de Jong, Oleksandr Zinchenko en Rai Vloet. De Eindhovenaren lijken een behoorlijk bedrag over te houden aan de verkoop van Pröpper, maar dat betekent volgens Cocu niet dat er per se een speler bij moet komen.

“We gaan daar goed naar kijken. Er zijn er al een aantal spelers vertrokken bij ons”, zegt Cocu. “We zullen op de markt gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar dan moet het wel iemand zijn die een absolute versterking voor de selectie is. Als dat niet het geval is, dan moeten we kijken hoe we het invullen met wat we nu al hebben.”