‘Verontwaardigde’ Room terug bij Vitesse: ‘We hebben contact gehad’

Eloy Room keert maandag ‘gewoon’ terug bij Vitesse. De sluitpost had zich afgelopen week ziek gemeld en liet daardoor ook de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord aan zich voorbij gaan. Room zou ‘verontwaardigd’ zijn geweest over zijn situatie bij Vitesse.

Trainer Henk Fraser besloot aanwinst Remko Pasveer namelijk aan te wijzen als eerste doelman. Bovendien heeft Room zijn zinnen gezet op een transfer, zo wisten de Gelderlander en De Telegraaf vorige week te melden. In Engeland doken berichten op dat Everton geïnteresseerd zou zijn in de 28-jarige doelman. Hij heeft in Arnhem nog een contract tot 2018. Vitesse wilde die verbintenis graag verlengen, maar Room legde een aantal aanbiedingen naast zich neer.

Desondanks keert Room maandagmiddag waarschijnlijk weer terug bij de Arnhemmers. “De medische staf heeft contact gehad met Eloy en ik ga ervan uit dat hij maandag weer op het trainingsveld staat”, stelt Fraser in gesprek met De Telegraaf. Na afloop van de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal zei de oefenmeester al dat hij denkt dat Room bij Vitesse zal blijven. “We willen twee uitstekende keepers hebben. Ik ben niet helderziend, dus over twee maanden of een halfjaar kan het weer anders zijn. Zij moeten het uitvechten.”