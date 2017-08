Pröpper vertrekt voor dertien miljoen naar de Premier League

Davy Pröpper zet zijn loopbaan voort in de Premier League. Brighton & Hove Albion meldt maandagmiddag via de officiële kanalen dat de middenvelder vertrekt bij PSV en heeft getekend bij de promovendus. De clubs hadden al een overeenkomst bereikt en nu is Pröpper ook persoonlijk akkoord met Brighton. Hij tekent een vierjarig contract bij the Seagulls.

Diverse Engelse media meldden zondagmiddag al dat Pröpper op het punt stond de club van trainer Phillip Cocu te verlaten. De vijfvoudig Oranje-international levert PSV minimaal dertien miljoen euro op, zo weet Voetbal International te melden. Dat bedrag kan via diverse bonussen nog oplopen tot vijftien miljoen euro. PSV heeft Pröpper mede verkocht om een gat van vijf miljoen euro in de begroting te dichten, aangezien de club reeds is uitgespeeld in Europa.

De 25-jarige spelmaker verlaat Eindhoven nadat PSV is uitgeschakeld in de Europa League door NK Osijek. Pröpper moest van Cocu in het eerste duel op de bank plaatsnemen, waar de middenvelder allesbehalve blij mee was. In de return stond hij wel in de basis, maar ook dat duel werd verloren. Pröpper verlaat de club met drie prijzen op zak. Hij pakte de landstitel in 2016 en kon de Johan Cruijff Schaal in 2015 en in 2016 omhoog houden.

Pröpper speelde in totaal acht seizoenen in de Eredivisie. Hij debuteerde in januari 2010 in het betaald voetbal namens Vitesse en stapte in de zomer van 2015 voor vierenhalf miljoen euro over naar PSV. Pröpper, die tot medio 2020 onder contract stond in het Philips Stadion, heeft 268 officiële optredens namens Vitesse en PSV achter de rug, waarin hij 44 keer scoorde.