‘De Boer grijpt naast Oranje-international na akkoord over acht miljoen’

Bruno Martins Indi keert toch terug bij Stoke City. Lang leek het erop dat de club uit de Premier League niet tot een akkoord wist de komen met FC Porto, waardoor een definitieve transfer van de baan zou zijn. De Telegraaf meldt maandag dat beide partijen nu alsnog een akkoord hebben bereikt en de Oranje-international nog voor de competitiestart zijn transfer te pakken heeft.

Stoke en Porto zaten wekenlang om de onderhandeltafel. De Portugese topclub hield vast aan een vraagprijs van twaalf miljoen euro, een bedrag dat wat the Potters betreft te hoog was. Porto zakte uiteindelijk met vier miljoen, waardoor er een akkoord kwam over een som van acht miljoen euro. Omdat het contract van Martins Indi bij Porto volgend jaar afloopt, besloot de club overstag te gaan.

Martins Indi kon ook naar een andere club uit de Premier League. Frank de Boer had de ex-Feyenoorder graag naar Crystal Palace gehaald. De voorkeur van de verdediger gaat echter uit naar Stoke, waar hij vorig seizoen al op huurbasis speelde. Daar kwam hij vorig seizoen tot 35 competitiewedstrijden, allen als basisspeler.