‘Sneijder verkoos OGC Nice boven China, VAE, LaLiga en MLS’

Wesley Sneijder vervolgt zijn loopbaan bij OGC Nice, waar hij naar verwachting maandag zijn handtekening zet onder een eenjarige verbintenis. Nadat de middenvelder transfervrij was na zijn vertrek bij Galatasaray, werd zijn zaakwaarnemer Guido Albers platgebeld door geïteresseerde partijen. Volgens De Telegraaf heeft het ‘totale plaatje’ bij Nice Sneijder overtuigd.

Sneijder gaat in Frankrijk in een jaar tijd zo’n drie miljoen euro verdienen. Wanneer hij de medische keuring met succes doorstaat, sluit hij aan bij de selectie van Lucien Favre. Daarmee troeft Nice verschillende clubs af, want volgens het dagblad had Sneijder ook aanbiedingen uit China, kon hij naar Al-Jazira van Henk ten Cate, stond hij op het lijstje van LA Galaxy en had Espanyol interesse.

Wesley Sneijder is akkoord met OGC Nice! #sneijder #ogcnice A post shared by Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) on Aug 6, 2017 at 10:50am PDT

Nice was door de vele belangstelling niet de grootste kanshebber op de komst van Sneijder. Een telefoontje van trainer Lucien Favre gaf uiteindelijk de doorslag. Een dag na het telefoongesprek met de coach stond Sneijder met zijn vrouw Yolanthe, zoon Xess Xava, vader Barry en zaakwaarnemer op Schiphol om naar de Côte d’Azur te vliegen. Buiten het sportieve plaatje van Nice en het gewenste salaris, zal het leven in de badplaats de familie Sneijder overtuigd hebben.

Daarnaast is een keuze voor Nice ook een keuze voor Oranje, want door op hoog niveau in Europa te blijven voetballen, blijft Sneijder in beeld bij bondscoach Dick Advocaat. De keuzeheer zag zijn reserve-aanvoerder het liefst in een sterke competitie in Europa blijven. Binnenkort staan immers de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk (31 augustus) en Bulgarije (3 september) op het programma.