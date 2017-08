‘Zoals het er nu voor staat, zie ik het tussen Ajax en Feyenoord gaan'

De Eredivisie is nog niet begonnen, maar bij PSV heeft men de eerste grote tegenvaller al moeten verwerken. In de derde voorronde van de Europa League werd de ploeg van trainer Phillip Cocu uitgeschakeld door het Kroatische NK Osijek. Het spel viel tegen van de Eindhovenaren en Willem van Hanegem kon er maar moeilijk naar kijken. Hij sluit PSV nu al uit voor de titelrace.

De Kromme verwacht dat PSV geen rol van betekenis gaat spelen. “Zoals het er nu voor staat, zie ik de strijd om de titel tussen Ajax en Feyenoord gaan”, schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Ajax voetbalt volgens mij wederom makkelijker. En als Frenkie de Jong daar straks echt een basisplaats heeft, zal het alleen maar beter worden. Hij is in mijn ogen een geweldig talent.”

Dat Ajax beter voetbalt dan Feyenoord, wil volgens Van Hanegem overigens niets zeggen. “Maar ook vorig seizoen voetbalde Ajax vaak beter dan Feyenoord. Toch werd Feyenoord terecht landskampioen. Als ze in Rotterdam dat onverzettelijke weer kunnen oproepen en ze trekken voetballend de lijn van de start tegen Vitesse door, dan zijn ze wederom heel lastig te verslaan.”

Van Hanegem zag PSV in actie tegen de nummer vier van Kroatië en het spel van de Eindhovenaren deed ‘pijn’ aan zijn ogen. “Ze doen daar zelf een beetje alsof er allemaal niets aan de hand is, maar er zit helemaal niets meer in dat slappe elftal van Cocu. Als ik Marcel Brands was, haalde ik vandaag nog Sam Larsson op. Er moet iets gebeuren.”