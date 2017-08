El Ghazi twijfelde geen moment: ‘Ik wilde dit gebaar naar Appie maken’

Anwar El Ghazi scoorde zondag namens OSC Lille de 3-0 tegen Nantes, trok zijn shirt uit en toonde zijn witte shirt met de tekst ’34 Nouri’. Het was een mooi eerbetoon voor zijn ex-ploeggenoot, die met ernstige en blijvende hersenschade in het ziekenhuis ligt. De gele kaart die hij ontving naar aanleiding van zijn actie, deerde hem niet. Dit is wat de ex-Ajacied wilde doen voor Nouri.

Na afloop van de gewonnen competitiewedstrijd gaf El Ghazi in gesprek met De Telegraaf aan een bijzondere band te hebben met Nouri. “Ik was er bij Ajax voor hem als grote broer wanneer hij verlegen was of naar iets verlangde. Op het moment dat Appie bij het eerste kwam, keek hij de kat uit de boom en at hij tijdens het ontbijt stilletjes zijn broodje ei”, kijkt El Ghazi terug op zijn Ajax-tijd. “Als hij bijvoorbeeld geen jus d’orange durfde te halen, deed ik dat. En dan nam ik ook wat extra fruit voor hem mee.”

Toen El Ghazi scoorde, twijfelde hij geen moment. “Ik wilde dit gebaar naar Appie maken, omdat het een fantastisch mens is, een heel goede en lieve jongen”, vervolgt de buitenspeler. “Ik heb een aantal jaren met hem mogen voetballen, echt mogen genieten van zijn kwaliteiten. Ook omdat Marokkaanse jongens veel met elkaar optrekken, is hij in die periode echt een vriend van me geworden. Het was ook een steunbetuiging aan zijn familie.”

De situatie rondom Nouri greep El Ghazi erg aan. Om de familie van de Ajacied te steunen, reed de buitenspeler van Lille naar Amsterdam. “Ik krijg van mijn trainer Marcelo Bielsa niet heel veel vrij, maar ben op mijn vrije dag naar Amsterdam gereden. Daar heb ik Appie’s vader een knuffel mogen geven en kunnen zeggen dat hij een fantastische zoon heeft, waar iedereen van houdt. Het was een kippenvelmoment.”