Ajax haalt Barac: ‘Hij komt op mij over als een heel solide verdediger’

Mateo Barac reist maandag naar Amsterdam om zijn transfer van NK Osijek naar Ajax af te ronden. Wanneer de 23-jarige Kroatische verdediger de medische keuring met succes doorstaat, tekent hij een driejarig contract bij de verliezend Europe League-finalist. Grads Fühler, die namens FC Groningen werkte onder de huidige Ajax-hoofdscout Henk Veldmate en in Kroatië woonachtig is, denkt dat Ajax goede zaken doet door de Kroatische linkspoot naar de Johan Cruijff ArenA te halen.

Namens Ajax werd Barac afgelopen donderdag in Kroatië door scout Roy Wesseling bekeken, meldt De Telegraaf maandag. Onder zijn leiding wist de achterhoede van Osijek het doel schoon te houden tegen PSV en de Eindhovenaren voor het eerst sinds 43 jaar naast Europees voetbal te laten happen. Na de uitschakeling van PSV kwam de transfer in een stroomversnelling. Ajax kwam tot een akkoord met Osijek over de transfersom van anderhalf miljoen euro, waarna er snel een persoonlijk akkoord was met Barac zelf.

Ajax haalt Barac in eerste instantie als stand-in voor Matthijs de Ligt en Nick Viergever. “De laatste twee wedstrijden tegen PSV heb ik wat specifieker op hem gelet, maar ook in een aantal andere wedstrijden van Osijek heb ik Mateo in actie gezien”, zegt Fühler, vandaag de dag scout voor Udinese, over de Ajax-aankoop. “Barac is fysiek sterk, goed in de lucht, heeft een prima timing en beschikt over een goede trap in zijn linkerbeen. Hij komt op mij over als een heel solide verdediger.”

Weinigen wisten tot voor kort wie Barac was. Hij speelde pas één interland en is dan ook nog een onbekende voor het grote publiek. “Onderschat de nationale ploeg van Kroatië niet. Daar word je niet zomaar voor opgeroepen”, aldus Fühler. “Zeker niet als je nog in eigen land voetbalt. De blik is vooral op het buitenland gericht en de coach heeft de keuze uit een aantal uitstekende verdedigers. Het centrum wordt gevormd door Domagoj Vida (Dinamo Kiev, red.) en Vedran Corluka (Lokomotiv Moskou), terwijl Dejan Lovren (Liverpool) er daarvoor altijd bij was en Filip Benkovic (Dinamo Zagreb) een heel groot talent is. Door zijn transfer naar Ajax groeit de status van Barac wel.”