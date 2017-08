‘Ondanks dat ik weinig speelde, heb ik een hoop nieuwe volgers!’

Dankzij het succes van de Oranje Leeuwinnen is damesvoetbal 'hot' in Nederland. Waar alle aandacht doorgaans naar het mannenvoetbal gaat, is deze voor even gericht op de Europese kampioenen. Voor sommige speelsters is alle aandacht wel even wennen.