Oranje Leeuwinnen blijven hongerig: ‘Stap naar de wereldtop maken’

Vivianne Miedema kreeg in de groepsfase van het EK nog een hoop kritiek te verwerken, maar in de wedstrijden waar het er écht om ging stond ze op. Ook in de finale was ze weer belangrijk. De spits tekende voor de 1-1 en vlak voor tijd maakte zij de 4-2, waarna het feest los kwam in Enschede.