Conte woest na Community Shield: ‘Zulke beslissingen maken je woedend’

Arsenal en Chelsea vochten zondagmiddag om de Community Shield en uiteindelijk was de ploeg van Arsène Wenger na strafschoppen de gelukkige winnaar. De Franse oefenmeester was blij met de vertoning van zijn ploeg op Wembley, terwijl Antonio Conte het vooral wilde hebben over de arbitrage. In zijn ogen zijn the Blues benadeeld.

"We hadden de juiste intensiteit, die hadden we al gevonden in onze oefenwedstrijden", aldus een tevreden Wenger na afloop op de persconferentie. "In de Premier League moeten we dezelfde discipline hebben, dezelfde overtuigingskracht en dan zien we wel waar we belanden." Wenger benadrukte na het duel wederom dat Alexis Sánchez niet gaat vertrekken bij Arsenal en stelt dat zijn team titelkandidaat is.

"Er zijn misschien wel zeven of acht teams die stellen dat ze de Premier League kunnen winnen. Dat maakt het juist interessant." De manager van Chelsea sluit zich aan bij de analyse van de Fransman. "Er zijn volgens mij zes teams die de titel kunnen pakken. Vergeet niet dat Arsenal veel belangrijke, sterke spelers miste vandaag", doelt hij op de afwezigheid van Sánchez, Mesut Özil en Laurent Koscielny.

Conte was langer van stof toen het ging om de arbitrage van de wedstrijd. De Italiaan hekelde bijvoorbeeld de beslissing van scheidsrechter Robert Madley om Willian een gele kaart te geven, hoewel videobeelden uitwezen dat hij wel werd geraakt door Héctor Bellerin in het zestienmetergebied. "Veel mensen zeiden dat het een duidelijke penalty was. Er is veel frustratie, maar we moeten de beslissing van de scheidsrechter respecteren. Al maken zulke beslissingen je woedend."