Koeman heeft gewenste miljoenenaankoop bijna binnen: ‘De transfer is dichtbij’

Ronald Koeman is ervan overtuigd dat Gylfi Sigurdsson zich binnenkort gaat aansluiten bij Everton. De manager van the Toffees aast al weken op de middenvelder van Swansea City, maar de clubs steggelen over de transfersom. De Nederlandse oefenmeester stelt echter dat een overgang dichtbij is.

"De transfer is dichtbij, maar we moeten nog even geduld hebben. Maar de deal is nog niet helemaal rond", aldus Koeman tegenover Sky Sports na afloop van het oefenduel met Sevilla (2-2). "Iedereen weet dat we daarnaast nog drie spelers willen aantrekken: een verdediger die zowel links centraal als linksback kan staan, een vleugelspeler en een spits. Zulke spelers aantrekken zou het beste zijn voor het team."

"We gaan zien wat we kunnen bereiken", vervolgt Koeman. "Het einde van de transferwindow duurt nog even, want die is pas aan het eind van de maand. We hebben nog even de tijd, net als andere clubs." Een eerste bod van 45 miljoen euro voor Sigurdsson werd afgewezen door Swansea en ook een constructie van 44,9 miljoen euro plus 5,5 miljoen euro kon niet op goedkeuring rekenen van de Welshe club.

Naar verluidt zet Swansea in op 56 miljoen euro. De 27-jarige Sigurdsson, die nog drie jaar vastligt in Wales, reisde eerder niet mee met zijn ploeg naar de Verenigde Staten in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Paul Clement, manager van the Swans, liet in een eerder stadium al weten dat hij verwacht dat Sigurdsson niet lang meer gaat spelen voor Swansea en dat een vertrek een reële optie is.