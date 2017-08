Besiktas verliest verrassend strijd om Turkse Supercup na goal in blessuretijd

Konyaspor heeft verrassend de Super Küpa gewonnen ten koste van Besiktas. De bekerwinnaar van vorig seizoen kon zegevieren op de nieuwe werkgever van Jeremain Lens door goals van Traoré en Skubic. Ryan Babel en Pepe stonden in de basis bij Besiktas, maar moesten in blessuretijd hun meerdere erkennen in Konyaspor.

In het eerste halfuur was er weinig spektakel in de Vodafone Arena. Zowel Besiktas als Konyaspor gaven relatief weinig ruimte weg, waardoor Fabricio Agosto Ramírez en Serkan Kirintili geen doelpunten hoefden te incasseren, ondanks goede pogingen van Ricardo Quaresma en Cenk Tosun. Toen de landskampioen de overhand leek te nemen, sloeg Konyaspor toe.

Abdoulrazak Traoré kreeg de bal in alle vrijheid aangespeeld, nadat de defensie van Besiktas ongeorganiseerd stond gepositioneerd. De middenvelder had alle tijd om een hoek uit te kiezen en zijn poging was onhoudbaar voor Ramírez. Daarna was het wederom Besiktas met de betere mogelijkheden, maar onder meer Babel kon het net niet vinden.

In de tweede helft bleef Besiktas domineren en dat leidde in de 78ste minuut tot de gelijkmaker. De bekerwinnaar verdedigde amateuristisch bij een ingooi, Tosun hield zijn tegenstander goed van zich af en schoot uiteindelijk het leer krachtig in de lange hoek. Een penalty van Nejc Skubic in de laatste minuut zorgde er echter voor dat Konyaspor de Turkse Supercup binnenhaalde.