Tegenvallende start Dost ondanks overwinning Sporting op promovendus

Sporting Portugal is zondag goed gestart in de Portugese competitie. De club van trainer Jorge Jesus boekte een 0-2 overwinning op bezoek bij het gepromoveerde Desportivo Aves. Bas Dost begon in de basis bij de nummer drie van vorig seizoen, maar scoorde niet.

Sporting begon met een vernieuwde defensie, met onder anderen Jérémy Mathieu en Fábio Coentrão in de achterste linie. Voorin kreeg Dost, die de voorkeur kreeg boven de van AS Roma gehuurde Seydou Doumbia, ondersteuning van aankopen Marcos Acuña en Bruno Fernandes. Jeugdexponent Gelson Martins werd echter de man van de wedstrijd. De Portugese vleugelspits scoorde in de eerste helft en een kwartier voor tijd maakte de international ook de 0-2.

Dost had in de slotfase nog de 0-3 kunnen maken, maar de Oranje-international kwam niet goed uit met zijn passen en faalde. Vrijdag volgt voor Dost een nieuwe kans, wanneer Sporting de eerste thuiswedstrijd speelt tegen Vitória Setúbal. Volgende week wacht in Lissabon het heenduel met FCSB, voorheen Steaua Boekarest, in de play-offs van de Champions League.