FC Utrecht is gewaarschuwd na klinkende zege Zenit op Spartak

Zenit Sint-Petersburg, de tegenstander van FC Utrecht in de play-offs van de Europa League, heeft zondag op overtuigende wijze gewonnen van Spartak Moskou. De kraker in de Russische competitie moest een spannende strijd worden, maar de club van Roberto Mancini was oppermachtig: 5-1.

Utrecht was al niet blij toen het werd gekoppeld aan de Russische grootmacht, maar na de wedstrijd tegen Spartak weet de Eredivisionist zeker dat het een 'pittige kluif' wordt, zoals aanvoerder Willem Janssen het noemde. Zenit had geen kind aan de regerend landskampioen, waar Oranje-international Quincy Promes aan de aftrap mocht verschijnen. Zenit stond halverwege al met 2-0 voor, door treffers van Aleksandr Kokorin en Aleksandr Erokhin.

Daar deden Domenico Criscito en Daler Koezyayev na rust nog een schepje bovenop, voordat Promes met een goal de eer redde. Artyom Rebrov zorgde met een knullig moment voor de 5-1 eindstand: de keeper van Spartak sloeg een voorzet in eigen doel. Zenit staat er goed voor in de Russische competitie, met twaalf punten uit vier competitieduels, en is samen met Lokomotiv Moskou koploper.