Persoonlijke prijs voor Martens na sterk EK: ‘Dit had ik niet verwacht’

Lieke Martens is zondagavond verkozen tot beste speelster van het EK in eigen land. De Oranje Leeuwinnen wisten in een zinderende finale tegen Denemarken uiteindelijk met 4-2 te zegevieren. De kersverse aanwinst van Barcelona is ontzettend trots op het team, maar ook op haar eigen prestaties.

Martens kan haast niet geloven dat zij is uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi. "Ik voelde me goed, maar had dit niet verwacht. Zonder mijn teamgenoten en de staf had ik dit nooit kunnen bereiken. Ik ben ze echt dankbaar, dat ik deze prijs in ontvangst mag nemen", zei Martens na afloop van de wedstrijd in gesprek met de NOS.

De buitenspeelster, die deze zomer verkaste van FC Rosengard naar de Catalaanse club, kan amper geloven dat Oranje voor de eerste keer in de historie Europees Kampioen is geworden. "We zijn Europees kampioen, hoe vet is dat?! Ik ben zo ontzettend trots. We hebben gewerkt en gelopen, als echte Leeuwinnen. En we maken vier goals in de finale, wauw... Ik ben zó blij."