Sportwereld overspoelt Oranje Leeuwinnen met felicitaties op Twitter

De Oranje Leeuwinnen schreven zondagavond geschiedenis. De finale van het EK in eigen land werd met 4-2 gewonnen, waardoor de dames zich Europees kampioen mogen noemen. Na het luitste fluitsignaal werd de nationale ploeg gefeliciteerd door de Nederlandse sportwereld.

Yeaaaaaaaaaaaaaaah @oranjevrouwen @UEFAWomensEURO Champions So proud of you girls ?????????? pic.twitter.com/uPFCNwfcHT

Congratulations to our National Dutch Female Football Team for winning the European Championship ?????? Well Deserved @oranjevrouwen @KNVB