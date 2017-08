Ongeloof en blijdschap bij Oranje: ‘Ik sta hier ook echt met tranen in mijn ogen

De Oranje Leeuwinnen hebben zondagavond een historische prestatie geleverd door in eigen land Europees Kampioen te worden. Denemarken werd in de finale met 4-2 verslagen. Bondscoach Sarina Wiegman en spits Vivianne Miedema hielden het na het laatste fluitsignaal amper droog.

Tegenover de NOS werd Wiegman de vraag gesteld of ze zich besefte dat zij de coach was die Oranje naar de eerste Europese titel ooit heeft geleid. "Nee, wij zijn kampioen. Het is echt wij. Het team en de staf hebben zo'n klik. En vervolgens ging het zó lopen. Maar dan moet je nog wel je wedstrijden winnen." Wiegman ziet de titel als bevestiging van het goede gevoel. "Dat hebben we steeds gezegd: het voelt zo goed. Echt niet normaal, we zijn Europees kampioen!"

Ook Miedema kan nauwelijks geloven dat ze de EK-titel hebben gepakt. "In het begin van het toernooi was het moeilijk voor mij, maar daarna is het gaan lopen", blikte de 21-jarige spits terug, die in de finale twee keer scoorde. "Ik sta hier ook echt met tranen in mijn ogen. In de eerste helft verliep het vandaag chaotisch en speelde Denemarken erg goed. Na de pauze hebben we laten dat we fantastisch kunnen voetballen. Echt ongelooflijk. Ik denk dat het besef nog moet komen", aldus Miedema.