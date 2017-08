Community Shield prooi voor Arsenal na unieke strafschoppenserie

Arsenal heeft beslag weten te leggen op de Community Shield. Nadat het elftal van Arsène Wenger zondagmiddag op Wembley een achterstand ongedaan had gemaakt tegen Chelsea, trok het in de beslissende strafschoppenserie uiteindelijk aan het langste eind (1-1). Chelsea speelde het laatste gedeelte van het duel met tien man, na een directe rode kaart van Pedro.

Beide teams traden aan zonder diverse grote namen. Zo moesten zomeraanwinsten Álvaro Morata en Antonio Rüdiger bij Chelsea beiden genoegen nemen met een reserverol, terwijl aan de zijde van Arsenal onder anderen Alexis Sánchez, Mesut Özil en Laurent Koscielny om uiteenlopende redenen zelfs geheel ontbraken in de wedstrijdselectie. Alexandre Lacazette was wel van de partij en de recordaankoop van Arsenal deed halverwege de eerste helft van zich spreken in Londen.

Na goed voorbereidend werk van Danny Welbeck duwde de Fransman het leder op de rand van het strafschopgebied met veel gevoel richting de verre hoek, maar zijn poging trof de paal. Het was zeker niet de eerste mogelijkheid voor Arsenal, dat uitstekend aan het duel was begonnen en Chelsea in de openingsfase met de rug tegen de muur zette. Het offensief van de bekerwinnaar werd vlak na de kans voor Lacazette een halt toegeroepen door een botsing van Gary Cahill met Per Mertesacker. De Duitse verdediger stortte bebloed ter aarde en moest zich niet veel later laten vervangen.

De hoogtepunten waren verder schaars in een povere eerste helft. Chelsea slaagde er nauwelijks in gevaar te stichten voor het doel van Petr Cech, maar nam amper een minuut na de onderbreking wel verrassend de leiding. Victor Moses kon na een afgeslagen hoekschop profiteren van onachtzaamheid in de defensie van the Gunners: 0-1. Daarna ontbrandde de krachtmeting volledig. Mohamed Elneny was na een uur spelen dicht bij de gelijkmaker, maar zijn poging kon ternauwernood onschadelijk gemaakt worden door Thibaut Courtois, die even later het geluk had dat Lacazette de controle over de bal verloor, waardoor een mogelijke kans tenietging.

Arsenal maakte jacht op de gelijkmaker en kreeg in de slotfase uiteindelijk loon naar werken. Nadat Pedro een grove overtreding op Elneny moest bekopen met een directe rode kaart, trok invaller Sead Kolašinac de stand met het hoofd gelijk: 1-1. Daarmee was de honger van het elftal van Wenger echter nog niet gestild, al lukte het Arsenal niet meer een beslissing aan te brengen in de reguliere speeltijd. In de aansluitende strafschoppenserie volgens het ABBA-principe trok Arsenal echter alsnog aan het langste eind, doordat Courtois en Morata vanaf elf meter achtereenvolgens misten namens Chelsea.