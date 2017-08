El Ghazi staat stil bij tragedie Nouri na doelpunt voor Lille

Anwar El Ghazi heeft zondagmiddag op indrukwekkende wijze stilgestaan bij de tragedie rondom Abdelhak Nouri. De flankspeler van Lille OSC scoorde in het met 3-0 gewonnen competitieduel met Nantes en vierde het doelpunt door een ondershirt te tonen met de naam en het rugnummer 34 van de Ajacied, die vorige maand als gevolg van hartritmestoornissen ernstige en blijvende hersenschade opliep.

El Ghazi kon na zeventig minuten voetballen scoren na goed voorbereidend werk van Kouame N'Guessan. Hij droeg de treffer vervolgens op aan Nouri, door zich te ontdoen van zijn wedstrijdtricot en het ondershirt te tonen. El Ghazi moest de actie wel bekopen met een gele kaart.

Prachtig gebaar van Anwar El Ghazi, die na een doelpunt laat zien in gedachten bij Abdelhak Nouri te zijn!

Lille had de zege op dat moment overigens al zo goed als binnen. Het elftal van Marcelo Bielsa had weinig te duchten van Nantes en was na de onderbreking in een tijdsbestek van negentien minuten uitgelopen naar een 2-0 voorsprong dankzij goals van Júnior Alonso en Nicolas de Préville.