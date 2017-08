‘PSV nadert voor vier miljoen euro akkoord over verkoop Pröpper’

Davy Pröpper lijkt zijn loopbaan voort te zetten in de Premier League. Diverse Engelse media en De Telegraaf claimen dat promovendus Brighton & Hove Albion voor een bedrag van vier miljoen euro een akkoord nadert met PSV over een overgang van de 25-jarige middenvelder. Pröpper ontbrak zondagmiddag al in de wedstrijdselectie van de Eindhovenaren voor het oefenduel met FC Augsburg.

Brighton zou de komst van de vijfvoudig Oranje-international nog binnen 48 uur willen afronden, zo weet de Daily Mail te melden. De gesprekken tussen de Premier League-nieuwkomer en PSV zouden zich reeds in een vergevorderd stadium bevinden. PSV lijkt na de vroegtijdige eliminatie door NK Osijek in de Europa League gedwongen om een of meerdere spelers te verkopen, teneinde een gat van vijf miljoen euro in de begroting te dichten.

Pröpper staat zodoende na acht seizoenen voor een vertrek uit de Eredivisie. Hij debuteerde in januari 2010 in het betaald voetbal namens Vitesse en stapte in de zomer van 2015 voor een bedrag van vierenhalf miljoenen euro over naar PSV. De spelmaker was begin dit jaar al dicht bij een overstap naar Zenit Sint-Petersburg, maar die transfer ketste toen af. Brighton zou Pröpper maandag al medisch willen keuren. Zijn contract in het Philips Stadion loopt nog door tot halverwege 2020.