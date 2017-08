Van 't Schip hakt knoop door: 'Ervaring geeft uiteindelijk de doorslag'

Diederik Boer is komend seizoen de eerste doelman van PEC Zwolle. De deze zomer van Ajax overgenomen routinier heeft de concurrentiestrijd gewonnen van Mickey van der Hart, zo heeft John van ’t Schip laten weten na het laatste oefenduel van PEC in aanloop naar het nieuwe Eredivisie-seizoen.

Boer, 36 jaar, stond zaterdag negentig minuten onder de lat tegen SC Cambuur (4-0 zege). "Ze hebben allebei een prima voorbereiding gedraaid, maar een stukje ervaring geeft dan uiteindelijk de doorslag", wordt de trainer van de Zwollenaren geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Diederik heeft het hier in het verleden altijd fantastisch gedaan, maar hij heeft de afgelopen drie jaar bij Ajax ook niet in de eredivisie gekeept. Daarom wilde ik hem hier eerst aan het werk zien."

De keuze van Van ’t Schip is een hard gelag voor Van der Hart, die afgelopen seizoen onder Ron Jans nog de eerste keus tussen de palen was bij PEC. "Mickey baalde natuurlijk, maar hij ging er wel op een goede manier mee om", aldus Van ’t Schip. PEC opent de nieuwe voetbaljaargang in de Eredivisie volgende week zondag met de thuiswedstrijd tegen Roda JC Kerkrade.